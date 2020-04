Pankrot? FC Barcelona pani peaaegu kõik mängijad müüki 

FC Barcelona kehvast majandamisest on räägitud juba aastaid ning koroonapandeemia toob selle kõige paremini esile. Esmalt viivitas klubi esindusmeeskonna palgakärbetega ning tegi seda lõpuks 70% ulatuses.

Üha enam saab selgeks, et Barcelona on majanduskatastoori äärel ning eriti on sellele tähelepanu juhtinud klubi presidendikandidaat Victor Font. Mundo Deportivo väitel on tänaseks katalaanid jõudnud meeleheitliku sammuni ja pannud müüki kõik mängijad peale Lionel Messi ning Marc-Andre ter Stegeni.

Eriti Messi puhul on klubi huvi selge. Kui loobutaks maailma parimast jalgpallurist, kaotaks Barcelona meeletult reklaami- ja meediarahasid ning see võiks olla Hispaania valitsevale meistrile täielikuks surmahoobiks. Ter Stegen kuulub jällegi kindlasti TOP3 väravavahtide hulka maailmas ning sportlikus mõttes oleks temast võimatu loobuda. Tõsi, viimane mõte käib ka Messi kohta, kes kolm-neli aastat Barcelonat sisuliselt oma õlal tassinud - kui mängib Messi, on Barcelonal lootus, kui mitte, ollakse peata.

Kõige rohkem loodab Barcelona lahti saada hirmkallilt soetatud, ent täielikult põrunud Philippe Coutinhost ja Ousmane Dembelest, kes osteti vastavalt 142 miljoni ja 124,5 miojoni naela eest. Tõsi, tänastes tingimustes võivad üleminekusummad olla oluliselt väiksemad, mis naeruvääristab jällegi Barcelona juhatuse poliitikat.