Läbi aegade parima WRC sõitja valimisel lõhkes üllatuspomm

Sebastien Loeb on homme algavas finaalis suurfavoriit Foto: AFP/Scanpix

Kuna autoralli maailmameistrivõistlused on koroonapandeemia tõttu pausi peal, nuputab WRC erinevaid viise rahva lõbustamiseks. Üks neist on läbi aegade parima piloodi valimine, kus tänaseks on selged finalistid.