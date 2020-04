Spordivaria Eesti spordiajakirjanduse Dostojevski ehk Jaan Martinson: „Sport oli maailma kõige tähtsam asi, mingisugune õppimine ei saanud ligilähedalegi.“ Oliver Lomp , täna, 19:15 Jaga: M

GALERII

HEA LUGU NÕUAB OHVREID! Jaan Martinson otsib hea loo üles kasvõi maa alt. Pildil intervjueerib ta pikamaajooksjat ja kaevurit Vjatšeslav Košelevi. Foto: Marianne Loorents

Jaan Martinsoni nimi on Eesti spordiajalukku kirjutatud vähemalt sama tugevalt kui meile tiitlivõistlustel keskpäraseid tulemusi toonud sportlased. Just tema sajad reportaažid ja olemuslood on andnud ülevaate meie suurimate atleetide vormist ja sisevaate nende sügavamates ajusoppides toimuvast. Martinson pole aga lihtsalt fanaatiline kirjutaja ega faktimasin, vaid tunnustatud raamatuekspert, endine kodusel tasemel tippsportlane, treener ja kahe eduka lapse isa.