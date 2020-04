Corona igatseb Zlatanit 

„Zlatan on tõeline isiksus, täiesti unikaalne. Tal on oma erilised hetked nagu meil kõigil, aga temaga koos mängimine oli privileeg. Ta on täielik jalgpallilegend. Temaga koos mängides tekivad lood, mida mäletad igavesti ja mille üle saad naerda,“ sõnas Corona.