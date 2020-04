TOHOH! Golfilegendi soovitus koroonaviiruse vastu: iga päev pudel viina! 

„Ma ei tahtnud riivata kellegi tundeid. Kurat võtaks, see oli lihtsalt nali. Naermine tuleb raskel ajal ju kasuks. Kahju, et maailmas pole enam isegi huumorile kohta,“ teatas ta. „Palvetame kõik nende eest, kes viiruse küüsi langevad. Mul polnud plaanis kellelegi liiga teha.“

Daly võitis karjääri jooksul viis PGA turniiri. Suurimad triumfid pärinevad aastatest 1991 (PGA Championship) ja 1995 (The Open Championship). Profikarjääri saagiks jäi 18 turniirivõitu.

Terava suuvärgiga Daly on juba aastaid tuntud napsumees. 2008. aastal ütles tema treener Butch Harmon, et „Daly elu kõige olulisem asi on purjutamine.“