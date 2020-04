Kas Tiisleri emotsionaalne kõne Alaverile toimus päriselt? 

Kuuldemängu nautides võib tekkida küsimus, kui palju sellest kõigest on päriselt toimunud ja kui palju on autorite omaloomingut. „Enne, kui hakkasin oma jupikest tegema, lugesin stsenaariumi ikka läbi. Arvan, et see on ikkagi kunstiteos,“ vihjab ta, et kõike ei tasu puhta kullana võtta, vaid teosele peaks lähenema loominguna. Tiisler tunnistas, et oma teksti kirjutas ta ise.