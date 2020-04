Saatuslik vennaarmastus: „Tema tahtis oma väikest venda kaitsta, kuid emotsioonid said ärist võitu.“ 

Klitško treener Jonathan Banks meenutab The Suni veergudel, et tema arvates sai otsustavaks vennaarmastus. Nimelt oli ringi ääres lisaks treenerile ka Vladimiri vanem veli Vitali, kelle antud nõu võis tol hetkel osutuda valeks.

Anthony Joshua vs. Vladimir Klitško. Foto: AP/Scanpix

Banks uskus, et suurte lihastega Joshua hakkas väsima ning Klitško oleks pidanud jätkama agressiivselt ründamist. Seda ta ka ringi ääres Vladimirile hüüdis. Samal ajal rääkis Vitali oma vennale, et pigem tuleks hoogu maha võtta. Vanem veli eeldas, et just pika matšiga on kõige parem võimalus Joshuale tuul alla teha. Vladimir kuulas venda ja jättis treeneri nõu tagaplaanile.