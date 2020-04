Suur otsus: Tänakule mullu võidu toonud ralli jääb tänavu ära 

Varem räägiti, et ehk lükkub võistlus edasi, kuid nüüd ütlesid korraldajad, et sügisel poleks neil võimalik rallit läbi viia. Portugali MM-etapp on esimene, mis koroonaviiruse tõttu ära jääb. Argentina ja Sardiinia võistlused on tänase seisuga endiselt edasi lükatud. Tšiili võistlus jäi ära riiki räsinud massirahutuste tõttu.