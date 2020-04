PÖÖRASED ARVUD: Simple Session jõudis 735 miljoni inimeseni üle maailma 

„Ligi kolmveerand miljardi inimeseni jõudmine teeb suurt rõõmu. See on kolmandiku võrra enam kui 2018. aastal, mil sarnase uuringu tellisime. Oma roll on siin kindlasti võistlustel osalenud 160 sportlasel 30 riigist, kellest paljud on omaette meediastaarid ja mõjuisikud tuhandete kuni miljonite jälgijatega,” sõnas Simple Sessioni eestvedaja Risto Kalmre.