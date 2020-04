Rodmani napsulembus tekitas Sõbras nostalgiahoo: Salumets ütles, et tema joodikutega ei tegele 

„Ma olen suur Michael Jordani austaja. Olen koroona ajal vaadanud ka tema vanu mänge... Sarjas tuleb aga eriti hästi välja, kui fenomenaalne poiss ta ikkagi oli. Ja kui fenomenaalne treener oli Phil Jackson. Mulle meeldivad südantliigutavad lood. Ka mina pole treenerina alati kasutanud tapja mentaliteeti.

Mul oli kümne aasta eest poolfinaalseerias sarnane lugu. Mängisime Tehnikaülikooli vastu, kui Kristo Saage ja Martin Müürsepp põrutasid peale teist mängu puhkama. Nemad muidugi minu käest ei küsinud – läksid ka jooma. Lahendus oli selles, et mina ei hakanud karistama. Näiteks Aivar Kuusmaa lõi samal hooajal Joosep Pokla võistkonnast minema, sest ta ei ilmunud trenni. Mina lasin poistel rahulikult olla. Võitsime järgmise mängu ära ja olimegi Tarvaga finaalis.

Filmis tulevad Jacksoni oskused eriti hästi esile. Mänguline pool läks paremaks – ta mõjus meestele lihtsalt nii hästi. Tagantjärele olen aru saanud, et alateadvuses käitusin ise natukene sarnaselt. Positiivne suhtumine on vahel tähtsam, kui minna kõri kallale.

Toon veel ühe näite. Martin Müürsepp läks Jaak Salumetsa ukse taha ja tahtis pääseda Kalevisse. Salumets ütles, et tema joodikutega ei tegele. Aastaid hiljem käisin Dallases ja sealne abitreener rääkis mulle: „Kui see mees oleks USA passiga, oleks ta NBA aegade 30 parema hulgas.“ Dušan Ivkovic ütles niisamuti mulle: „Kui see mees oleks kaks aastat minu juures, oleks ta Euroopa parim korvpallur.“

Aga Eestis ei tahtnud noort Martinit mitte keegi! Olin ise Soomes ja mulle helistas see sama Salumets, et poiss peab tulema Eesti koondisesse. Aasta oli 1993. Asi läks nii kaugele välja, kui Martin ütles mulle, et ta ei taha minna. Ta ise mängis sel ajal Rootsis. Rõhutan, et Eesti klubid, ei tahtnud teda.

Mina proovisin teda Soome tuua, aga ei saanud. Tänu oma õemehele pääses ta Rootsi. Ja nüüd, kui Salumets helistas, siis ütlesin, et ma pean Martiniga rääkima. Meil olid tol ajal peaaegu nagu isa ja poja suhted. Martin ütles, et Andres, ma ei taha. Rääkisin Salumetsale, et ju läks Müürsepale hinge, et teda Kalevisse ei võetud. „Tead, Jorr, kui Müürsepp mängima ei taha tulla, võib tal s*****i minna,“ vot niimoodi ütles Salumets mulle.