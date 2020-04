Eesti ja Läti liiguvad ühise korvpalliliiga jätkumise suunas 

Ootamatult lõppenud hooaeg oli Eesti-Läti korvpalliliigas järjekorras teine. Eesti alaliidu president Jaak Salumets soovib, et formaat jätkuks ka järgmisel hooajal.

Läti alaliidu president Raimonds Vējonis näeb liigal samuti tugevat tulevikku: „Lätlased ja eestlased on korvpalliväljakul alati olnud põhimõttelised vastased, aga kui me räägime korvpalli arendamisest, oleme me usaldusväärsed liitlased. Seda nii headel aegadel ja mis veelgi tähtsam – ka ühiste väljakutsetega silmitsi seistes. Läti korvpalliklubide toetus Paf Eesti-Läti liigale on selge märk sellest, et koostöös oleme me tugevamad.“

Kuigi hooaeg sai ootamatu lõpu, jätkab ka liiga nimitoetaja Paf alaliitudega koostööd.„Meie esimene aasta Eesti-Läti korvpalliliiga toetajana on vaatamata hooaja ootamatule katkemisele möödunud väga positiivselt. Koostöö liiga korraldajatega on olnud sujuv ja on tore näha, et lühikese ajaga suudeti käima lükata ka e-korvpalliliiga. Usume, et uus hooaeg algab sügisel õigeaegselt ning jõuame ka meistritiitli jagamiseni. Loodetavasti oleme suutnud publiku pinget kruvida nii platsi ääres kui ka kodudes mänge jälgides. Paf jätkab spordi toetamist!“ lisas Paf Eesti tegevjuht Allar Levandi.