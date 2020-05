Maailmameister valis ratastooli asemel karjääri lõpu 

Ebdon käis seitsme nädala eest uuringutel ning selgus, et tema kaelalülid on tugevalt kahjustatud. Jõuludest saati on ta võidelnud valuga ning nüüd tegi ta otsuse, et karjäär on lõppenud.

Ta jätkas: „Kui ma lõikusele ei lähe, siis ei saa ma kindlasti enam snuukrit mängida, sest see tekitab kaelale liiga palju survet. Ükskõik, kui kurb see minu jaoks ka pole, siis nüüd on lõpp. Praegu saan omal jalal käia ja rääkida, valu on samuti leebemaks muutunud.“

Selja- ja kaelavigastused on snuukrimaailmas üsna levinud, sest aastakümneid tehakse igapäevaselt sarnaseid liigutusi, mis võivad kaasa tuua lülide kulumise.