Kontaveit sai suure au osaliseks: „Uudis oli mulle üllatus.“ 

Fed Cupi Heart Award on auhind, millega tunnustatakse mängijaid, kes on esindanud oma riiki silmapaistvalt ja näidanud pühendumist naiskonnale Fed Cupi ajal. Auhinda antakse välja 11. korda. Kontaveit nimetati kandidaadiks, sest võitis tänavu kõik üksikmängud, sealhulgas alistas maailma viienda reketi Elina Svitolina, seisis tenniseliidu pressiteates.

Ameerikast on nomineeritud mehhiklanna Fernanda Contreras Gomez ja paraguailanna Veronica Cepede Royg ning Aasia-Okeaania tsoonist Sania Mirza Indiast ja Priska Madelyn Nugroho Indoneesiast. Nimekirjas on juba Aliaksandra Sasnovitš, Leylah Annie Fernandezi, Carla Suarez Navarro ja Anastasija Sevastova, kes veel tänavu mängivad Fed Cupi Maailmaliiga kvalifikatsiooniturniiril.

„Uudis oli mulle suur üllatus. Olen sellest auhinnast palju kuulnud, aga pole nomineerimise peale enne kordagi mõelnud,“ kommenteeris Kontaveit. „Mul on väga hea meel, et mind on nende kuue mängija hulka välja valitud.“