PÕNEV! Müürsepp usub, et Kotsar võib tänavu NBAsse murda 

Müürsepp usub, et Kotsarit trumbiks on tema senine treener Frank Martin, kelle käe all sai eestlane väga hea karastuse. „Kui on huvilisi, siis treener kindlasti kostab tema kohta positiivset. Küsitakse tema tööeetika kohta. Ma ei kahtle, et see on tal väga hea – ta on korralik töömees. Aus ja kindla sihiga mees, kes tegi lepingu hea agentuuriga. Tema ainus võimalus ongi end draft'i üles anda,“ rääkis Müürsepp korvpallisaates „Viies veerandaeg“.

Maik Kalev Kotsar. Foto: AFP/Scanpix

Müürsepp jätkas: „Olen kuulnud ja lugenud, et tänavune NBA draft ei ole just kõige tugevamate killast. Pigem räägitakse, et draft on võrdlemisi nõrk. Sinna on võimalik sisse pääseda. Minu pakkumine on see, ta valitakse esimese raundi lõpus või teises raudnis. Frank Martin on seal väga hinnatud treener ja Kotsar mängis tema käe all viimasel hooajal keskmiselt 30 minutit mängus. Mingi usaldus on tekkinud.“