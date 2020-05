Jalgpalligeeniuse pöörane elu: leping lubas ööklubis käia! 

Hea näide on 2011. aastast, kui ta lahkus AC Milanist ja liitus Brasiilia tiimi Flamengoga. Milano tulihingeline fänn Paolo rääkis kolme aasta eest Bleacher Reportile, et Ronaldinhot nähti pidevalt moepealinna ööklubides. „Võit, kaotus, hea mäng, halb mäng – Ronaldinhol oli ükskõik. Ta leidis ikka peo ja nautis ööd. Milanos armastati teda, aga ta tegi oma karjäärile karuteene. Teda ei huvitanud, et teda kuskil nähti.“