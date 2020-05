Profijalgpallurid naasid treeningutele. Levadia äärekaitsja: kokkumäng on jälle läinud, aga arvan, et füüsis on olemas 

"Tunne on mõnus," lausus FCI Levadia äärekaitsja Trevor Elhi täna hommikul Maarjamäe väljaku äärest klubi Facebooki otseülekandes. "Jõuda siia parklasse, näha, et pooled kutid on juba nii vara kohal... Väga mõnus, kõik ootasid seda!"

Kas hooaja ettevalmistusest on tänaseks veel midagi järel? "Kokkumäng on jälle läinud, aga arvan, et füüsis on olemas," sõnas Elhi.