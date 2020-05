Martin Järveoja avaldas karjääri hirmsaima momendi 

Kogu karjääri hirmsaim moment: "Kui magasin sisse ega jõudnud õigeks ajaks lennukile, et minna 2018. aasta Monte Carlo rallile. Uus meeskond ja hooaja esimene ralli. Ütleme nii, et see polnud meeldiv moment."

Mis on parim ja halvim tunne ralliautos? "Halvim on sõita tehniliste probleemidega. Parim on see, kui kõik sujub kenasti – auto toimib ja Ott kombib piire."