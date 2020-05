Johanna Talihärm osales Eestis täiesti uue spordiala avavõistlusel: väga huvitav ja teistsugune kogemus! 

Eriolukorra ajastusega laskesuusatajatel vedas, sest aprill oli niikuinii puhkekuu ja hooaeg jõuti enam-vähem ära lõpetada. Jama on see, et üleilmne pandeemia nurjas Talihärma plaanid minna USAsse.

"Pidin kevadel puhkusereisi mõttes USAsse minema, et näha sõpru. Olen seal mitu aastat elanud, nii et sõpru on päris palju. Suvel oli ka plaan USAsse treenima minna. Sealse klubiga on kokkulepe olemas. Kui piir avatakse, siis lähen, aga on raske ennustada, kas see juhtub mais, augustis või oktoobris," sõnas Talihärm.