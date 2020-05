Inglismaa jalgpalliliit süüdistab koondise kaitsjat panustamisreeglite rikkumises 

Jalgpalliliit ei täpsustanud süüdistuse sisu, kuid tõi välja reeglites sisalduva punkti, mis lühidalt öeldes sätestab, et mängija ei tohi otseselt ega kaudselt ühegi jalgpalliga seonduva nüansi peale kihla vedada ega anda kolmandale isikule siseinfot. Sinna hulka kuuluvad ka treenerite ja mängijate palkamised.

Trippier avaldas uudise peale omapoolse teate, kus sõnas, et on teinud alaliiduga igakülgset koostööd ja jätkab seda ka tulevikus. "Tahan teha selgeks, et olles professionaalne jalgpallur, pole ma pannud ühtki jalgpalliga seotud panust ega saanud mingit finantstulu kelleltki, kes panustab," väitis Trippier.