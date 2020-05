VIDEO | Islandi vägilane rebis üles rekordilised 501 kilo rauda: võinuks ka rohkem, kuid mis mõttega? 

Senine rekord oli kilo võrra väiksem ning kuulus 2016. aastast Briti jõutõstja Eddie Halli nimele. Ent kui Hall nägi selle raskuse tõstmisega kurja vaeva, nii et ühel hetkel purskus tal ninast lausa verd, siis Bjornssonil näis rekordiüritus märksa paremini kontrolli all olevat.

"Soojenduseks" tõstis ta üles raskuse 420 kg, seejärel 460 kg ning kolmas üritus 501 kg tähistas juba maailmarekordit. Kuigi koroonaviiruse ajastul pidi Bjornsson rauda sikutama oma erajõusaalis, mitte aga mõnel ametlikul võistlusel, on juba on tulnud kinnitus, et islandlase tulemus läheb maailmarekordina kirja.