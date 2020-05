Kaugushüppe maailmameister leidis koroona ajaks uue ja tänuväärse väljakutse 

Nimelt on pakub 26aastane Mihambo Youtube'i keskkonnas toredaid ja just tubasele keskkonnale orienteeritud virtualseid treeninguid, et lapsed päris kängu ei jääks ja end ikka pisut ka liigutaks.

"Viirus mõjutab mind sama moel nagu kõiki teisi sportlasi, kes valmistusid olümpiamängudeks," rääkis Mihambo, kelle ema on sakslanna ja isa tansaanlane. "Kuna võistlusi pole, siis on motivatsiooni leidmine raske, nii et tuli leida uusi väljakutseid, kuidas hoida end aktiivsena ja olla ka ühiskonnale kasulik.

Sellisel moel laste treenimine on väga lõbus, kuigi mõningaid harjutusi on ka minul endal päris raske teha. Ma arvan, et jätkan selliste treeningute andmisega ka siis, kui koroonapandeemia saab läbi, sest sellised sotsiaalsed projektid on minu jaoks väga tähtsad."

Treeni nagu maailmameister - kõlab ju uhkelt? Lapsed üle Saksamaa on igal juhul väga õnnelikud, et neil selline võimalus on avanenud.