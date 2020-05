Eesti vormelilootus kartis neljanda koha järel, et tema päevad Red Bullis on loetud 

"Red Bulli programm on karm ja ma tean väga hästi, et kui ma korralikult ei sõida, siis lüüakse mind lihtsalt minema," kõneles 19aastane Vips.

Tänavusel hooajal püüab Vips superlitsentsi kindlustada Jaapani Super Formula sarjas ning ta tunnistab, et tiimi ootused on tema suhtes kõrgel.

"Eks paistab, mis saama hakkab, kuid nad ootavad palju. See on ka loomulik, sest vormel ühes sõitmiseks pead sa vastama kõrgeimatele standarditele," ütles eestlane.

"Tegelikult ma kartsin, et pärast mullust hooaega, kui ma sarja ei võitnud, lüüakse mind meeskonnast minema," ei hakanud Vips keerutama. "Ma usun, et mul tegelikult vedas, et siia jäin. Programmi kuuludes ei ole midagi garanteeritud. Varasematel aegadel on paljudest headest sõitjatest loobutud. Aga lõpuks ei pea ma enda pead sellega vaevama, vaid pean lihtsalt andma endast parima. See on ainus, mida ma teha saan."