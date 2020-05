VIDEO | Sotsiaalmeedias oma põnevast voodielust pajatanud jalgpallur jäi eksnaisele vahele: keri rõdule ja räägi seal oma seksist! 

Alijeviga vestlust pidanud naisterahvas küsis jalgpallurilt, kas too on praktiseerinud seksi ka kolmekesi, ning mees tunnistas ausalt, et on küll.

See asjas aga pöördesse Alijevi endise abikaasa Tatjana, kes viibis samas ruumis.

"Pea lõuad, raibe, lapsed on siinsamas," kurjustas Tatjana.

"Ära kurat edvista siin inimeste ees, ***, ***," läks nüüd tigedaks ka Alijev. "***, *** Nalja teed või, ***?! Mida sa lõugad, ***?! Inimesed vaatavad! Mida sa röögid, ****?!"

"Siin on lapsed! Mine rõdule ja räägi seal oma seksist!" põrutas Tatjana vastu.

Tatjana ja Oleksandri ühine elutee on olnud väga okkaline. Mullu postitas naine sotsiaalmeediasse foto, kus oli näha, et mees peksis teda laste silme all ning tema sõnul oli ta pidanud taolist vägivalda kannatama juba kaheksa aastat.