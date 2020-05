Jalgpall Premier League'i hooaeg mängitakse lõpuni Austraalias?! Toimetas Kaspar Koort , täna, 16:45 Jaga: M

Premier League'i mängupall. Foto: Phil Noble

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga on pausil ja keegi ei tea, kui kaua võtab aega, et olukord koroonaviiruse rindel Suurbritannias nii palju paraneb, et hooaja lõpuni mängida saaks. Nüüd on austraallased esitanud omapoolse pakkumise: aga tulge siia!