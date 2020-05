Latvala: olen küll soomlane, kuid minu jaoks on kõigi aegade parim Sebastien Loeb 

"Kui ma peaksin valima kõige vapramat rallisõitjat, siis see oleks kindlasti Henri Toivonen [Soome rallimees, kes hukkus 30 aasta eest koos kaardilugeja Sergio Crestoga Tour de Corse rallil - toim]. Kuid kõigi aegade parim on Loeb," teatas Latvala veendunult.

"Ma muidugi tean, et nüüd te mõtlete, et kuidas saab üks soomlane nii öelda, kuid kui sa tahad kõigi aegade suurimat, siis sa pead valima Sebastien Loebi. Ta on võitnud üheksa tiitlit, ja see, kuidas ta seda on teinud, on sedavõrd võimas. Ta ei teinud kunagi vigu ning kui ka midagi juhtus, suutis ta alati tagasi tulla," jätkas soomlane.