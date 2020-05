Soome spordikuulsus kõigub pankroti äärel ja kasvatab Eestis kartulit 

Ontikal paiknev hotell Kalle peaks just suvekuudel kasumit tootma, kuid koroonaviiruse alguses tühistati 48 tunni jooksul kõik reserveeringud, kirjutab Iltalehti.

Lisaks Eestile on neil kinnisvara ka Prantsusmaal ja Itaalias. Tulud on praeguse seisuga nullis, aga arved vajavad maksmist.

Päästetee oleks ilmselt kinnisvara müümine, kuid praegu kukuvad hinnad kolinal alla, sest vähesed saavad investeerida Ontika mõisale sarnanevatesse suurprojektidesse. „Torino kohale tuli üks pakkumine, aga ma ei suutnud müüa. Mu natuur on teistsugune, ma ei taha alla anda.“

Palander usub, et näiteks Soomes paraneb majutusasutuste olukord veidi kiiremini, sest siseturism läheb käima hoogsamalt. „Inimesed tahavad võimalikult kiiresti korterist maale põgeneda. Aga kas nad julgevad kohe ka laevale hüpata ja piiride avanedes Eestisse sõita? See küsimus on kõigi huulil, kes tegelevad Eestis turismiga. Mina olen isiklikult ses osas üsna pessimistlik.“

Ta vihjas, et tegelikult pole ka Soomes veel lõplikult adutud, mida koroonaviirusega kaasnev majanduskriis kaasa toob. „Tundub, et tegelikult ei saa inimesed aru, kui p*****s me tegelikult oleme.“