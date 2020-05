Ralli MM-sari naaseb septembris? Soome etapp kolib lumele? 

Esiteks on juba selge, et tänavune hooaeg on vähemalt kahe etapi võrra lühem, kui esialgu planeeriti. Massirahutuste tõttu jäi ära Tšiili võistlus, koroonaviirus tõmbas kriipsu peale Portugali võimalustele. Seega oleks justkui alles õhkõrn šanss, et näeme hooaega, kus sõidetakse 12 etappi.