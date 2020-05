PUHAS KULD! Andrus Veerpalul on üle 40 000 toetaja! 

Andruse uskujate seast leiab mitmeid prominentseid isikuid - ka sportlaseid - ning lehele meeldimiste täpne arv on tänase seisuga 40 632.



Samas on toetusgrupp oma haripunktiga võrreldes oluliselt kahanenud. Kui leht kunagi loodi vastuseks Postimehe artiklile, kus kirjutati Veerpalu võimalikust dopinguga vahelejäämisest, ületas tippaegadel jälgijate arv 60 000 piiri. Seega on enam kui 20 000 inimest meie suusasangaris pettunud.



Kuidas Veerpalu ise oma toetajatesse suhtub, pole teada, sest Õhtulehel ei õnnestunud teda täna telefonitsi tabada. Nagu ka eile, üleeile ja üldse viimased mitu aastat.



Ent kuni meie suusasangar vaikib nagu sukk, jääb mingi inimgrupp alati tema üle nalja tegema. Täna avaldas Jürgen Rooste ERRi kultuuriportaalis toreda luuletuse Eesti suusatamise teemadel. Seda kurbnaljakat tükki pealkirjaga „Heterod tapsid Eesti suusatamise“ tasub kõigil lugeda.