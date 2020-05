Flora peatreener rõõmustab: plaanide paberile tegemine pole ikka päris see, mis platsil mängijate juhtimine 

"Mängijatel on kindlasti ikkagi hoopis teine asi [jälle koos palliga trenni teha] kui individuaalselt jooksmas käia. Esimesed paar nädalat oli tore ja motiveeriv individuaalselt treenida, aga praegu on ikka hoopis teine asi. Isegi kõige lihtsam jalgpallialane suhtlus, palli ühelt inimeselt teisele söötmine on hoopis teise tähendusega kui jooksmine," kirjeldas peatreener Jürgen Henn meeleolu Floras.