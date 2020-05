Bundesligas tuvastati kümme positiivsest koroonaviiruse proovi 

Jalgpallurite ja töötajate nimed pole avalikkusele veel teada, ent kõik nad on pandud 14 päevaks karantiini.

Kuigi mais kavatsetakse Bundesligas taas pall mängu panna, siis lõpliku otsuse teevad Angela Merkel ja 16 liidumaa peaministrit kolmapäevasel koosolekul. Kindel on aga see, et aasta lõpuni mängitakse tühjade tribüünide ees.