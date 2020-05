Messi pole läbi aegade parim? Aga siis pole ka Wayne Gretzky? 

Ronaldo järel kaks kuulsaimat Portugali jalgpallitegelast, legendaarne peatreener Jose Mourinho ja Ballon d’Ori omanik Luis Figo on mõlemad tituleerinud Messi geeniuseks. „Vaadata Messi mängu on täielik nauding. See oleks nagu orgasmi saamine - täielik nauding,“ on Figo argentiinlase kohta öelnud.