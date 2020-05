Aivar Pohlak taotleb Eesti jalgpalli meistriliiga jätkamist alates 19. maist 

Lugupeetud hr Jüri Ratas, lugupeetud hr Tõnis Lukas Eesti Jalgpalli Liit (EJL) taotleb Vabariigi Valitsuselt luba alustada Eesti jalgpalli meeste Premium liiga võistkondadel kontaktsete treeningutega hiljemalt 11. maist 2020, pidada treeningmänge 14. mail 2020 ning taaskäivitada ilma publikuta peetav Premium liiga 19. mail 2020.

Treeningprotsessi ja võistlustega alustamine ülalmainitud kuupäevadel on hädavajalik selleks, et mängida Premium liiga hooaeg 2020 lõpuni (lühendatud mahus) mõistliku ajaperioodi jooksul (viimased mängud toimuksid detsembri alguses), et Eesti tippklubid saaksid valmistuda UEFA klubisarjade mängudeks ja Eesti koondise kandidaadid taasalgavateks koondise valikmängudeks. EJL-i kriisikomisjon on töötanud välja üksikasjaliku ja vastutustundliku plaani nii kontaktsete treeningute kui ka mängudega alustamiseks, kusjuures 2. mail käivitunud treeningtegevus on Premium liiga võistkondades alanud kõnealuse kava järele ehk siis rangematel eeldustel, kui Vabariigi Valitsuse poolt üldiselt lubatud.

Treeningprotsessi lubatakse (järgides 2 + 2 printsiipi ja grupi suuruses maksimaalselt 10 inimest) ainult COVID-19 suhtes testitud mängijaid ja klubitöötajaid, mängijad ei tohi katsuda palli kätega ega lüüa peaga, kõik treeningud filmitakse jne., kusjuures tingimuste täitmist kohapeal jälgib Eesti Jalgpalli Liidu kriisikomisjoni poolt määratud inimene. Üksikasjalikud ja vastutustundlikud treeningute ja mängudega jätkamise tingimused on esitatud käesoleva kirja LISA-s 1.

Lisame, et kõnealused tingimused on valminud koostöös Saksamaa Jalgpalliliiduga. Eesti Premium liiga näol on esimest korda ajaloos tegemist täisprofessionaalse võistlussarjaga, kus kõik võistlustel osalevad mängijad on tasustatud - seega palume ühtlasi jalgpallurite jaoks võimalust asuda tegema tööd. Kokku on Premium liiga klubides koos mängijatega tööl 395 inimest palgafondiga 2,95 miljonit eurot, kes maksid 2019. aastal riigile makse ligi 1,5 miljoni euro eest. Viimase kolme aastat jooksu maksid Eesti Jalgpalli Liit ja jalgpalliklubid tööjõumakse kokku ca 11 miljoni euro eest, millega oleme Eesti spordis suurim maksumaksja. Jalgpall on Euroopas omaette majandusharu ja samas suunas liigub ka Eesti Jalgpalli Liit koos klubidega.