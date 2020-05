Margus Hunt oma uuest klubist: nad teevad kõvasti trenni, õpetavad üksteist ja töötavad iga päev selle nimel, et tiitlit saada 

"Arvan, et see on kombinatsioon sellest, kuhu mu karjäär suundus ja võimalusest mängida nii suurepärase organisatsiooni, meeskonna eest ning proovida oma karjääri veelgi paremaks muuta," ütles Hunt.

"Esimese asjana pöördusin Zach Line’i poole. Ta mängis eelmisel aastal täiseduga ja lõpetas just sporditee. Mul on temaga suurepärased suhted. Ta rääkis mulle nii palju positiivseid asju organisatsiooni ja kõige kohta. Ta ütles, et kui pakkumine on tõsine, siis võta see kindlasti vastu."

Ütlesite, et rääkisite Zach Line'iga. Mida ta konkreetselt ütles, kus on organisatsiooni plussid, mis muudavad selle meeskonnaks, kellega soovite mängida?

"Olen abielus ja mul on kaks last. Ta ütles, et see on väga perekeskne klubi. Nad teevad pere, laste ja kõige jaoks palju. See oli üks põhjus (minu otsuse langetamiseks). Teine oli ilmselgelt tiim. Toredad kutid, nad teevad õigeid asju. Nad teevad kõvasti trenni, õpetavad üksteist ja töötavad iga päev selle nimel, et tiitlit saada."



Kas nad arutasid potentsiaalset rolli, mida võiksid täita, kui jalgpall taas algab?

"Mõnevõrra, mitte väga detailselt. Sain kontakti kaitseliini treeneri Ryan Nielseniga. Rääkisime põgusalt kaitsest, süsteemist, kus ta näeb, et saan anda oma panuse. Olin väga põnevil, kuuldes seda kõike. Olen väga huvitatud ja põnevil, et saan tööle asuda ja seda kaitset õppida."