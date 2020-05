Gerd Kanter ja spordipsühholoogid räägivad, kuidas sportlasena kriisis vastu pidada 

"Endise tippsportlase ja tänase treenerina tean, et kõrvalekalded plaanipärasest treenimisest ning teadmatus tulevaste võistluste osas võivad panna sportlasele meeletult suure raskuse õlgadele. Tänane kriisiolukord on aga vägagi eriline. Seetõttu tahame koos Eesti juhtivate spordipsüholoogidega arutada, mida saaksid tippsportlased teha, et pingele vastu pidada ja kriisist võimalikult hästi välja tulla," lausub Eesti üks edukamaid endisi tippsportlasi, olümpiavõitja ja SA Noored olümpiale mentor Kanter.



Veebiseminaris räägitakse, mida tippsportlased peaksid tegema, et antud kriisi ja teadmatusega võimalikult hästi hakkama saada. Milline mõtteviis aitab? Kuidas saada hakkama ebakindlust tekitavate mõtetega? Kuidas seada eesmärke teadmatuses? Kuidas hoida motivatsiooni, kui ei tea millal üldse järgmine võistlus on? Kuidas treenida iseseisvalt? Kuidas kriisist võitjana välja tulla? Kust abi saada, kui ise enam hakkama ei saa?



"Seminar on eelkõige mõeldud tippsportlastele, treeneritele ja tippsportlaste lähikondlastele. Samas ei jäta me kedagi virtuaalselt ka uksetaha, seega kõik kel huvi võivad tulla kuulama meie olümpiavõitja ja tipp spordipsühholoogide arutelu," ütleb SA Noored olümpiale kaasasutaja ja webinari korraldaja Paavo Pauklin.