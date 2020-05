ÜLLATUS: vaata, kes valiti kõigi aegade parimaks rallisõitjaks 

"Olen selle tunnustuse üle õnnelik ja uhke," rääkis 58aastane Sainz fännidele. "Tänan teid väga selle eest, et viisite mind esiteks finaali ja muidugi teiseks selle eest, et lasite mul võita Sebastien Loebi."

"Ma ei pea teile ütlema, kui kõrgelt hindan Sebastien Loebi ja kui palju ta väärib kõige suurema tiitlit," lisas ta. "Kuid pean ka ütlema, et mitte ainult tema, seda tunnustust väärivad kõik maailmameistrid. Samas peab keegi võitma ja antud juhul olen see mina."

Sainzi sõnul pühendus ta lemmikalale maksimaalselt. "See on olnud minu elu, rallisõit on olnud minu unistus ja täna kingib kogu rallisõidu perekond mulle suure naeratuse ja selle suure tunnustuse," lausus ta.