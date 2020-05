Mõttetööd koroona ei morjenda: osavad pokkerimängijad on kui või sees, kabetajad madistavad kodumaises portaalis 

„Päris ulme on see asi,” tõdes 2018. aastal online-pokkeri Eesti meistriks kroonitud tartlane Mart Rinken, kui kirjeldas seda, mis on viimasel paaril kuul toimunud online-pokkeritubades. „Kõik fondid on kriisiajaga metsikult suuremaks läinud: kui muidu olid suuremad igapühapäevased turniirid miljonidollarilised, siis praegu on nende garanteeritud fondid kolmemiljonilised. Väiksemates fondides on tõus olnud näiteks 300 000 dollarilt 500 000 dollarile.”