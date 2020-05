Urmas Sõõrumaa: sulgesime Audentese, sest Tokyo OM lükati edasi, kuid tänasest on sportlastel kõik võimalused olemas 

Sõõrumaa, kes on Audenteses osanik, ütles, et kuna sel suvel olümpiat ei toimu, polnud spordikeskust mõtet lahti hoida.

"Audentes töötas täpselt nii palju, kui olümpiakomitee koos alaliitudega tahtis. Audentes oli tehtud lahti eriolukorras suuresti seoses Tokyo olümpia ettevalmistusega. Et kõik võimalikud OM-kandidaadid, umbes 50 inimest, lisaks abilised, saaks treeninguid teha. Kui selgus, et Tokyo lükatakse edasi, siis polnud seda mõtet sellisel viisil erakorraliselt kinni maksta, vaid toimub tavaline ettevalmistus, tavalistes tingimustes," rääkis Sõõrumaa.

"Tegelikult arvestasime ka sellega, et lootsime 2. maist ehk kohe järgmisest päevast avada need teised kohad ja võimalused, mis on spetsialiseerunud erinevatele aladele. Me ei eeldanud, et neid variante ei teki,'' selgitas Sõõrumaa.