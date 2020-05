Kõmu Karantiin läks asja ette: Ronaldo kaunis kaasa vihjas, et ootab beebit? Ohtuleht.ee , täna, 09:04 Jaga: M

Georgina Rodriguez ja Cristiano Ronaldo. Foto: JON NAZCA

Tundub, et koroonapandeemia puhkedes koos perega Torinost kodusaarele Madeirale pagenud jalgpallistaar Cristiano Ronaldo on ootamatult kätte sattunud vaba aega igati asjalikult kasutanud: nimelt postitas tema elukaaslane Georgina Rodriguez oma Instagrami story'sse krüptilise sõnumi "Baby girl", mis lubab asjatundjatel arvata, et paar on ootamas oma teist ühist last.