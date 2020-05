Jalgpall Sakslaste loodud kaval äpp täidab tühjad staadionid möllu ja meluga Toimetas Kaspar Koort , täna, 09:30 Jaga: M

Dortmundi Borussia tühi kodustaadion peaks tänu äpile täituma mõnusa meluga. Foto: INA FASSBENDER

Jalgpalli tippliigad peavad vaikselt taaskäivitumise plaane, kuid selge on see, et kui mänguks läheb, siis päris pikka aega pealtvaatajaid tribüünidele ei lubata. Et aga vutimehed siiski kõledas vaikuses palli taga ajama ei peaks, on Saksamaal arendatud äpp Myapplause, mis võimaldab fännidel kodus mängu jälgides ikkagi staadioni laulude ja muude asjakohaste helidega rõkkama panna.