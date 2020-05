MIS MÕTTES?! Venemaa jalgpallistaar ja iluuisulegendi 7aastane poeg läksid totaalselt tülli 

Nimelt on Aleksander koos oma vanematega astunud üles mitmetes sotsiaalmeediasse postitatud videotes ning talle on loodud juba ka oma isiklik Instagrami konto, millel on üle 356 000 jälgija.

Aršavinil oli aga sõna võtta ühe video kohta, kus Aleksander on tema arvates pandud asju tegema sunduslikult ja et poiss pole ju videos üldse õnneliku olemisega.

Ning siis läks lahti! Esmalt postitas Rudkovskaja Aršavinile vastuseks video, kus käib tants ja mäng. Sinna juurde käis Rudkovskaja sõnum: "See video ja tantsimine on just sinu jaoks tehtud. Ma olen alati imestanud, miks inimestele lähevad rohkem korda teiste lapsed kui enda omad. Ah jaa, ma unustasin täiesti, et jalgpallurid vist naeratavad kogu aeg."