Andres Sõber: väike Müürsepp tahtis väga põrgatada ja pani siis kõhu alt kaheksa meetri pealt oma õuna teele 

Ma arvan, et mul on seda silma ja olen ise seda ala nii palju armastanud, et ma tunnetan kohe ära, kelles on midagi olemas. Nõukogude Liidu ajal öeldi, et korvpallurid peavad olema pikad ja peenikesed ja selliseid poisse me otsisimegi. Mul oli üle 2-meetriseid kutte võistkonnas viis või kuus.