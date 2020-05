Kõmu VIDEO | Mis koroona?! Venemaa ujumiskaunitarid suplevad helendavas ookeanis nagu näkineiud Ohtuleht.ee , täna, 12:22 Jaga: M

Venemaa ujumisstaar Julia Jefimova naudib Californias päikest ja ookeani. Foto: Julia Jefimova Instagram

Kui paljud ujujad üle maailma konutavad nukralt kodus, sest basseinid on suletud ja vette trenni ei pääse, siis Venemaa koondislased Julia Jefimova, Alena Rumiantseva ja Lisa Bazarova on end sisse seadnud Californiasse, kus on soe ookean ning kõik võimalused end aktiivsena hoida. Ning mis võiks olla veel erilisem, kui üks öine suplus helendavas ookeanis, millest Jefimova sotsiaalmeedias lahkelt ka videoklipikest jagas.