Prantsusmaa kõrgliiga jalgpallur tähistas uut lepingut avaliku onaneerimisega 

Pallur ei hakanudki oma süüd tagasi ajama ja ta tõdes, et see oli kohatu, kuid ta selgitas, et enda arvates oli ta üksi. Tema advokaat Sandra Chirak Kollarik lisas hiljem, et mees ei olnud kellegi suhtes agressiivne ning sestap ei tasuks teda kohe risti lüüa. Teisipäeva varahommikul lasti El Melali arestimajast ka välja.