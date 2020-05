Tuuli Tomingas meenutab nukrat talve: peaaegu pärast iga võistlust nägi minu silmis pisaraid 

Kontrast sügisega on kõhedust tekitavalt suur. Novembris Beitostöleni laagris sõnas ta ERRile: „Kui ma nüüd aus olen, siis peaksin mainima, et see on olnud mu elu parim suvi nii trenni mõttes kui ka emotsionaalses mõttes. Mul ei ole kunagi nii head füüsilist seisu olnud kui sel suvel. Ma ei tea, kas see on hea või halb märk, sest tavaliselt on mul suvel väga raske ja talvel totaalne kontrast. Loodan, et see ei ole halb enne.“