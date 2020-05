Mitu MM-rallit tänavu sõidetakse? FIA tegi ülevaate, milline on olukord erinevates riikides 

FIA teatest selgub, et mitme ralli toimumine on veel lahtine. Kõige varem saab hooaega jätkata juulis Keenias, kuid on võimalik, et hooaeg jätkub alles sügisel.

Argentina ralli – toimumisaeg lahtine, suure tõenäosusega jääb ära.

Argentina riigipiirid on suletud, elanikud on karantiinis ning valitsus on kehtestanud piirangud, mis takistavad võistluse korraldamist enne oktoobri algust. On väga tõenäoline, et Argentinas autoralli maailmameistrivõistlusi sel aastal ei sõideta.

Portugali ralli – jääb ära.

Ralli korraldajad teatasid aprilli lõpus, et koroonapuhangu tõttu jääb tänavune võistlus ära.

Sardiinia ralli – toimumine lahtine.

Hetkel on liikumine Sardiinia saarele, saarelt ja selle piires piiratud. Piiranguid leevendatakse natuke juuni alguses. Uut toimumisaega võistluseks pole leitud ja on oht, et ralli jääb ära.