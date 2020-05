JABUR? Maailmameister väidab, et anaboolsed steroidid sattusid tema organismi tänu kala söömisele 

32aastane sportlane arvas veebruaris, et tema dopinguga vahele jäämise puhul on tegemist sabotaažiga, sest keegi olevat spordisaalis tema joogipudelisse sokutanud keelatud aineid. Nüüd on atleedile läinud appi kogenud molekulaarfüüsika professor Mats Larsson, kes tahab apellatsioonikohtus maadleja süütust tõestada.

Professori sõnul on temale ilmsiks tulnud tõendite valguses võimalik, et proovi uurinud labor ei ole järginud Maailma antidopingu agentuuri (WADA) juhiseid. "Kui suudame näidata, et labor on kaldunud kõrvale rahvusvahelistest eeskirjadest, siis võime tulemused vaidlustada," selgitas Larsson esimest ideed.

Teine variant on mõnevõrra lennukam. Larsson väidab, et metüültestosterooni võis Franssoni organismi jõuda tänu kala söömisele. Professori sõnul võis lubatud piiri ületanud steroidid naise kehasse sattuda juhuslikult ja on olemas teaduslikke tõendeid, kuidas kala tarbimine võib näidud viia üles.

67aastase Larssoni jaoks pole tegu esimese dopingulahinguga. 2011. aastal sai tõstja Kim Mikkelsen anaboolsete steroidide kasutamise eest võistluskeelu, kuid aasta hiljem karistus tühistati. Seejärel tänas Mikkelsen avalikult just Larssonit abi eest.