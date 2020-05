Naismaadleja tunnistab, et teda vägistati keskkoolis kahel korral: ma süüdistasin ennast  

Nikki Bella meenutab kaksikõe Briega kahasse kirjutatud memuaarides, et ta sattus keskkoolis seksuaalse ärakasutamise ohvriks. 36aastane Bella meenutab, et esimene rünnak juhtus, kui ta oli 15aastane ja teda vägistas keskkooliõpilane, keda ta pidas sõbraks.

“Kui midagi sellist juhtub, siis sa saad aru ohvri mentaliteedist. Väga lihtne on tunda viha asemel häbi, väga lihtsalt tuleb tunne, et sa võinuks olukorra ise ära hoida,” jätkas Bella. “Kui see minuga juhtus, siis tundsin ennast häbistatult ja süüdistasin ennast. See on põhjus, miks hoidsin asja saladuses.”

“Kuna hoidsin saladust ja süüdistasin ennast, siis kaotasin eneseusu. Ma ei austanud ennast. Lasin kõigis noorusaja suhetes ennast häbistada ja tundsin, et see on okei, sest väärisin seda.”

Nikki Bella tunnistab, et on käinud aastaid ravil ja soovib, et ta saanuks traumast varem üle. Nüüd loodab passinime Stephanie Nicole Garcia-Colace kandev naine, et tema lugu aitab inimesi, kes on sarnaselt kannatanud.