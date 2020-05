UUS IT-LAHENDUS: ratturid pääsevad õue võistlema! 

Super Gregario võistlused toimuvad igal nädalavahetusel ja kolmapäeval oktoobri keskpaigani. Osaleda saavad kõik ratturid üle maailma, kelle jalgrattal on on power meter (võimsusmeeter).

Endine profirattur ja praegune jalgrattatreener Rene Mandri ütles, et neil tekkis Tartu2024/BalticChainCycling.com meeskonnas vajadus poisid kuidagi võistlema saada, sest treeningud ei stimuleeri mehi piisavalt ja arenemiseks on vaja vahepeal ennast ka võistlustempos piitsutada. Seda üksi trennis käies on aga vaimselt väga raske teha.

„Super Gregario on nagu mäng, kus peab väga hoolega enda taktika paika panema enne sõitu, aga ikkagi väga päris võistluse sarnane. Mis põhiline, ei pea toas pukil väntama, vaid saab õues oma pingutused ära teha, et teistega enda sooritust võrrelda. Neid virtuaalseid pukisõiduvõistlusi on kogu maailm juba täis, aga päris õhus tehtavaid pole ühtegi. Jalgratturid tahavd ikka värskes õhus sõita, mitte toas pukil,“ kommenteeris Mandri.

Esimene võistlus toimub juba sellel nädalavahetusel ja inimesed saavad ise valida millistel teedel nad sõidavad. Valida saab ühetunnise ja kolmetunnise sõidu vahel. Korraldajad loodavad meelitada osalema ka naaberriikide jalgrattureid, igaljuhul on tegijate sõnul platvorm arendatud just inglise keels, et oleks arusaadav kõigile üle maailma, sest osaleda saavad kõik olenemata asukohast.