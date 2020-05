VEEL ÜKS SCHUMI! Juba neljas Schumacher saab vormel 1 maailmas linnukese kirja 

Kiire ülevaade sugupuust: Michael ja Ralf on vennad, Mick on Michaeli poeg, David on Ralfi poeg. Just David murdis äsja Saksamaa suurte ajalehtede pealkirjadesse, sest koroonaviiruse kriis andis talle võimaluse nuusutada vormel 1 hõngu ja lüüa kaasa sel nädalal toimuval virtuaalsel MM-etapil.