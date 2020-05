HULL AASTA: skandaalne lahkuminek, vallandamine, töötus ja viirus 

Seejärel leidis ta rahastuse, et tulla starti Rootsis, kuid sealne üritus kujunes tema jaoks katastroofiks. Toyota tiimilt laenatud autot tabas kohe alguses tehniline rike, mille eest võttis meeskonna boss Tommi Mäkinen täieliku vastutuse. Võistkond lubas, et Latvala saab Sardiinia rallil uue võimaluse ja uut rendiraha temalt ei oodata.

Siis saabus maailmasse aga koroonaviirus ning praegu tundub, et Sardiinia ralli jääb tänavu pigem ära. Kindel on see, et juuni alguses Itaalia saarel ei sõideta.

Lisaks on Latvalal kindel plaan osaleda Soome etapil, kuid ka sealse ralli seis on täiesti segane. „Raha on olemas, kuid nüüd peame lihtsalt lootma, et võistlus ikka toimuks. Mu plaan oli kindlasti sõita Rootsis ja Soomes. Võimalik, et midagi õnnestuks veel, aga Soome publiku ees sõitmine oleks minu jaoks eriline,“ ütles ta DirtFishile.